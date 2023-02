"Erneuerbare Energie schaffen Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätze in den Regionen. Es gibt einige schöne Beispiele von Unternehmen, die als kleine Tüfteleien und mit viel Idealismus starteten und durch Pioniergeist und Innovationskraft zu erfolgreichen, hoch professionellen und auch international tätigen Unternehmen herangewachsen sind“, so Prechtl-Grundnig. „Viele von Ihnen beschäftigen mittlerweile hunderte Mitarbeiter und sind tief in den Regionen verwurzelt. Einige dieser Unternehmen befinden sich in strukturschwachen Gegenden Österreichs und sichern und schaffen dort attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze.“

Eine Technologieoffensive könnte auch dabei helfen, Marktanteile heimischer Unternehmen weiter zu steigern – „sodass die angeführten volkswirtschaftlichen Ergebnisse noch positiver ausfallen können", sagt Horst Steinmüller, Geschäftsführer des Energieinstitutes.