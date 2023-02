Wie bei vielen Photovoltaik-Produzenten aus China standen auch bei Sunrise Energy die Fertigungslinien in den chinesischen Werken für einige Zeit still. Grund dafür war vielfach die unfreiwillige Verlängerung des chinesischen Neujahrsfestes am 25. Jänner. Viele Beschäftigte, die während der Feiertage heim zu ihren Familien gefahren waren, konnten aufgrund des Reiseverbots durch das Coronavirus danach nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz zurück. In insgesamt acht Provinzen wurde der Produktionsstopp überhaupt um zwei Wochen verlängert. Davon waren auch die chinesischen Werke von Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar und Longi betroffen.