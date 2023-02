Entgeltliche Einschaltung

Laufende Ausgaben versus Investitionen : Geldverschwenden durch Nichtstun

Zu viel Geld wird unnötig in Energie- und Wartungskosten gepumpt! Die laufenden, unnotwendigen finanziellen Belastungen verhindern Investitionen, die wiederum Einsparungen ermöglichen würden. Dabei wusste schon Henry Ford: „Reich wirst Du nicht durch das, was Du verdienst, sondern durch das, was Du nicht ausgibst.“