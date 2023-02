Varitector PU AC IoT, so heißen die neuen Geräte für den Überspannungsschutz von Weidmüller. Entwickelt wurden die Weidmüller-Überspannungsschutzableiter eigens für stabile 230/400V Netze. Insbesondere an den Überspannungsschutz von Produktionsmaschinen und Energiegewinnungsanlagen, samt ihrer kostenintensiven Technologie, werden hohe Anforderungen gestellt. Dies unterstreicht auch die Norm IEC/EN 61643-11.

Der Varitector PU AC IoT schützt jedoch nicht nur Anlagen professionell, er eignet sich auch für den Einsatz in der Gebäudeinfrastruktur. Einzigartig ist die Zustandsüberwachung in Echtzeit, also ein Live-Monitoring des Ableiters. Der neue Überspannungsschutzableiter protokolliert die Überspannungsimpulse und überwacht den Status der Schutzleiterverbindung oder die Historie der temporären Überspannungen (TOV). Damit lassen sich Rückschlüsse auf die Lebensdauer des Ableiters ziehen und Service-Einsätze besser planen. Ein Elektriker Werkzeug bzw. Gerät als Hightech-Entwicklung.