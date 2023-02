So ging sowohl die Auszeichnung „Winner“ in der Kategorie „Excellent Brands - Gardening & Tools“ sowie die „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Brands - Corporate Brand of the Year“ an das Schonacher Traditionsunternehmen. Kriterien wie die Markenhistorie, Markenführung, -Prägnanz, -Positionierung, -Werte, Gestaltungsqualität des Markenauftritts, der Innovationsgrad oder die Differenzierungskraft wurden dabei genau untersucht.

Im Wettbewerb „Excellent Brands“ werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche ausgewählt. Das „Special Mention“-Prädikat kennzeichnet besondere Aspekte der Markenführung.

Die zweifache Würdigung der Markenarbeit freut Wiha passend zum 80-jährigen Firmenjubiläum ganz besonders. „Wir sind sehr stolz, wenn wir auf unsere Markenentwicklung aus über acht Jahrzehnten seit Firmengründung 1939 blicken. Diese beiden Ehrungen im Rahmen des German Brand Awards 2019 bestätigen uns, dass unsere Aktivitäten und intensive Markenarbeit der letzten Jahre zu einer gänzlich anderen Markenwahrnehmung im internationalen Wettbewerb führten“, freut sich Ronny Lindskog, Wiha-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing.

Der aktuelle Markenauftritt ist nach einer umfangreichen Neuausrichtung und Aufstellung der Marketing- und Kommunikationsstrategie seit 2014 heute exakt auf das eigene Markenverständnis, die Unternehmenswerte, den Entwicklungsfokus und den Kommunikationsansatz hin geschärft. „Die ‚Wiha-Mentalität‘ verbindet bodenständigen Tüftlergeist mit einem starken Bewusstsein für Präzision und Qualität. Dazu kommt eine große Portion Ehrgeiz nach technologischem Fortschritt, wie der Wiha-Schraubendreher etwa unter Beweis stellt. Ein starker Zusammenhalt, das Bewusstsein für Natur, Nachhaltigkeit und Werte wie Familie und Gesundheit prägen unsere Art zu planen, agieren und Ideen zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit mit Anwendern entstehen maßgeschneiderte Produktlösungen, die deren Arbeitsalltag erleichtern – in puncto Effizienz, Sicherheit und Gesundheit.“ Die entsprechende Markenerscheinung, die gesamte Kommunikation und Interaktion nach außen sollten dafür als Botschafter und Emotionsträger fungieren und zukunftsorientiert die richtigen Weichen stellen, wie Lindskog weiter ausführt.

Dass dies gelang, unterstreicht aktuell die Jury-Entscheidung des Rats für Formgebung im diesjährigen Markenwettbewerb. Nach der Würdigung mit dem German Design und German Innovation Award 2019 jeweils in GOLD für den Wiha E-Schraubendreher speedE® macht diese dritte Doppel-Auszeichnung für die gesamtheitliche Markenleistung die Freude nun für das internationale Wiha Team perfekt.

