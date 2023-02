Die Stimmung jedenfalls war gut auf der Messe – bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen. Stände und Gänge wirkten nicht zuletzt aufgrund der heimeligen Atmosphäre des platzmäßig beschränkten Design Centers belebt und gut gefüllt. Reingrabner: „Das Konzept passt. Der Besuch ist stabil und steht in Relation zum Markt, und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist für die Aussteller stimmig.“ Der Messe-Manager blickt daher bereits zuversichtlich in Richtung der kommenden EFHT, die wiederum 14 Tage nach der IFA von 25. bis 26. September 2020 stattfinden werden.

Auf der Messe vertreten war der Bereich der Infrarot-Heizungen mit Anbietern wie Suntherm und Heatness. Auch Suntastic Solar-Geschäftsführer Markus König präsentierte erstmals IR-Produkte nebst Photovoltaik und Stromspeichern. Lichtprodukte der Marken mlight und Megaman hatte Battery-Light Center-Chefin Silke Steurer im Gepäck. Kein Vorbeikommen war am Schäcke-Stand: Das lag nicht nur an den Dimensionen (170 Quadratmeter), sondern an den 22 neuen Service-Paketen für Handelspartner, die auf Wunsch Lieferung, Entsorgung, Anschluss oder Montage, Kurzeinweisung und anderes mehr umfassen. „Wir unterstützen unsere Kunden damit, wenn Not am Mann ist“, erläutert Rexel-Geschäftsfeldleiterin Indzi Kodba.