Mit dem German Innovation Award will der Rat für Formgebung in Frankfurt „zukunftweisende Innovationen, die nachhaltig Wirkung zeigen und für den Nutzer einen Mehrwert bieten“ auszeichnen. Nun wurde der Preis zum dritten Mal vergeben.

Die Jury durchforstete rund 700 Einreichungen in 40 Kategorien entscheiden. In der Kategorie Building and Elements entschied sie sich für den Gebäudetechnikspezialisten Gira aus Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen konnte mit seinem Tastsensor 4 und dem Präsenzmelder Gira Cube überzeugen. Beide Produkte sind erst dieses Jahr auf den Markt gekommen.