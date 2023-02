Einen Besuch lohnen außerdem die aktuellen Innovationen: Die Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control ELC, die ein Gruppieren, Skalieren und Vernetzen per einfachem Plug-and-play erlauben, haben ein umfangreiches Funktionsplus erhalten. Es erweitert die Einsatzmöglichkeiten der ELC-Systeme für unterschiedlichste Anforderungen. Zum Beispiel bieten sie mit einer Schwarmfunktion komfortableres Arbeiten in Großraumbüros. Besuchern des Messestandes werden die vielfältigen Plug-and-play-Konfigurationen mithilfe eines ELC-Exponats veranschaulicht. Hier werden Gruppieren und Skalieren, die Schwarmfunktion oder eine freie Kanalzuweisung per Plug-and-play live demonstriert.