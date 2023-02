Am mangelnden Akquise-Erfolg liege das Aus für die 2020er-Veranstaltung jedenfalls nicht: „Die angedachten konzeptionellen Anpassungen für die zweite Ausgabe der BTA wurden von den Ausstellern sehr positiv aufgenommen“, so Leithner. „So sollen zum Beispiel handfeste Praxiserfahrungen aus realisierten Smart Building-Projekten stärker fokussiert oder auch neue Wege in der Kommunikation mit den Fachbesuchern gegangen werden.“

Auch ohne BTA steht uns heuer – aus gegenwärtiger Sicht – ein heißer Messeherbst bevor: Für 23. bis 25. September sind die Limmert-Informationstage geplant, für 25. und 26. September die Elektrofachhandelstage. Nach der der light + building als internationaler Weltleitmesse von 27. September bis 2. Oktober sehen sich zudem große Teile der Branche in Salzburg wieder: beim Sonepar-Partnertreff (8. und 9. Oktober).