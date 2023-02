Allein auf die Rettungspakete der Regierung zu warten, ist zu wenig. Zumal zurzeit noch nicht im Detail geklärt ist, welche Einnahmeausfälle von den Hilfsmaßnahmen abgedeckt werden und wie sehr der Kampf gegen das Virus zu Rentabilitätseinbußen führen wird.

„Jedem Unternehmen – egal, ob EPU, Mittelständler oder Großkonzern – muss klar sein, dass die aktuellen Umsatz- und Gewinnprognosen wohl nicht mehr haltbar sind“, so Steuerberater Helmut Beer. „Vor allem die kurzfristige Liquidität wird dabei zur großen Herausforderung.“

Was ist zu tun? Notwendig ist in der gegenwärtigen Situation eine sehr kurzfristige Analyse der Ausgaben und Einnahmen, die wiederum in eine kurzfristige Planrechnung samt Liquiditätsplanung einfließen sollte. Das kann unter Umständen dazu beitragen, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, und dient auch als Unterlage bei Finanzierungsgesprächen mit Banken und Investoren.