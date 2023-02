Aber ernsthaft: Wie kann sich eine ganze Branche auch so verrennen? Es gibt mehr idiotische denn sinnvolle Beispiele zum möglichen Beitrag, den Smart Home in unserem Leben leisten kann. Aber nicht nur bei den Anwendungsbeispielen, auch bei den Bedienelementen läuft die Branche in die falsche Richtung. Nur weil Apps gerade hipp sind, sucht jeder Hersteller nach einem Vorwand, auch so eine App zu haben. Ob sinnvoll oder nicht, das Smartphone wird zum Bedienelement Nummer eins hochstilisiert!

Das ist Unfug. Die App taugt nämlich gar nicht zur Steuerung der tagtäglichen Abläufe. Heute schon bringen jeder Fernseher und jede Lampe eine eigene App mit. Es folgen Kaffeemaschine, Staubsauger, Föhn, Zahnbürste und irgendwann sicher auch der Briefkasten und vielleicht sogar die Bierkiste. Um eine Nachricht an den Käufer zu schicken, wenn nur mehr drei volle Bierflaschen übrig sind!