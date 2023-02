Den Anfang macht am 15. Mai ein Webinar zur Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen und zu Connectivity Consulting als Dienstleistung. Der Leiter des Teams Connectivity Consulting erklärt, wie auch noch das Letzte aus Prozessen herauszuholen ist – inklusive Best Practice-Beispielen.

Schon jetzt vormerken sollte man sich den 29. Mai. Dann geht es abermals um 9 Uhr um „effektive und zukunftssichere SPS-Systemverdrahtung“. Mit effizienten Systemverkabelungslösungen für die Steuerung können Feldkomponenten immerhin um 95 Prozent schneller und zugleich kompakter und sicherer verdrahtet werden, wie Produkt- und Applikationstrainer Andreas Bittner ausführt. Demonstrieren wird er im Rahmen der Veranstaltung auch die Verwendung des AppGuide von Weidmüller.

Hier geht’s zum Webinar-Angebot.