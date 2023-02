Wo viele Menschen in Räumen zusammenkommen, wird auch viel CO2 freigesetzt. Nach neuesten Erkenntnissen ist der CO2-Wert in Innenräumen auch ein Indikator für die Aerosol-Konzentration. Der direkte Zusammenhang zwischen der Konzentration von CO2 und erhöhter Virenbelastung, also höherem Ansteckungsrisiko, spricht nicht nur in COVID-19-Zeiten für Lüftungs-Hilfsmittel wie das CO2-Messgerät T5000 von Comet.