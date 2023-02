Das Messeformat der “Bauen+Wohnen” sollte 2021 seine Premiere in Wien feiern. Doch die Lieferengpässe am Markt machen der Branche schwer zu schaffen. Bei der Premiere der Wiener Edition seien die Erwartungen von allen Seiten besonders hoch, sagt Barbara Leithner, Chief Operating Officer des Veranstalters RX Austria & Germany. "Den Ansprüchen können wir angesichts der schwierigen Marktbedingungen nicht gerecht werden", so Leitner. Deshalb habe man sich gemeinsam mit Ausstellern und Partnern dazu entschlossen, die Premiere auf 2022 zu verschieben.