Berker, am österreichischen Markt exklusiv durch Siblik vertreten, gewinnt in einer Konsumentenumfrage den „Quality Award Weiterempfehlung“: Berker gehöre zu den Top-Marken im Bereich Schalter & Meldesysteme, werde mit hoher Innovationsbereitschaft in Verbindung gebracht, genieße gute Sympathiewerte und überzeuge mit der höchsten Weiterempfehlungsrate - das ist das Ergebnis des market Markttests. Befragt werden dafür "Häuslbauer", Hauskäufer sowie Renovierer und Generalsanierer.

Im Rahmen der „Bauen, Wohnen & Garten“ Studie - auch bekannt als „Häuslbauerstudie“ - werden auch für den Produktbereich Schalter und Meldesysteme relevante Kriterien abgefragt. Im Rahmen dieser Studie konnte sich Berker als Liebling der Anwender präsentieren. Vor allem das Preis-Leistungsverhältnis sei ein Grund für die Weiterempfehlung von Berker. Auch bei der Markentreue hat das Unternehmen die Nase vorne: 72 % der befragten Anwender fühlen sich stark an die Marke gebunden.

Für Siblik-Geschäftsführer Norbert Ahammer zeigt die Auszeichnung, dass eine gute Mischung aus Qualität, Innovation und fairer Preisgestaltung das beste Mittel sei, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. „Berker begeistert die Konsumenten, das ist eine große Auszeichnung", so Ahammer. Siblik feiert das Markttest-Ergebnis mit einem Gewinnspiel für Konsumenten.