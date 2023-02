Die in der Red Bull Arena eingebauten Geräte werden speziell zur Raumluftdesinfektion eingesetzt. Mit der UV-C-Desinfektion sorgt der Verein so für eine zusätzliche Ebene des Infektionsschutzes. Als Ergänzung zu den Testungen, dem bereits implementierten Hygienekonzept im Stadion und notwendigen Maßnahmen wie dem Einhalten von Abständen und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entkeimen die zwei installierten Philips UV-C-Wandstrahler die Raumluft in der Mannschaftskabine, in der herkömmliches Lüften nur schwer möglich ist. Im oberen Teil der Kabine angebracht, desinfizieren beide Strahler die dank natürlicher Zirkulation vorbeiströmende Luft. Durch die genaue Planung, professionelle Installation und Wartung wird gewährleistet, dass sich die Anwesenden in der Kabine bedenkenlos während der Raumluftdesinfektion in den Räumlichkeiten aufhalten können.