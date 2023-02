Ganz neu ist die Zusammenarbeit nicht. Das Flutlicht wurde schon letzte Saison mit dem Philips Arena Vision LED-System erneuert – Signify führt Philips-Produkte –, jetzt soll unter anderem für die Mixed-Zone ein neues Digitalkonzept kommen. Im Zuge weiterer Bauphasen sollen auch der Stadion-Fanshop und einzelne Segmente des Hospitality-Bereichs an das Interact-System angeschlossen werden.

Neuerungen werden auch schon von außen sichtbar sein, denn mit der neuen Saison erscheint die Südfassade der Arena in den Farben des Vereins. Die Farbgebung der Beleuchtung ist außerdem flexibel veränderbar. In den nächsten zwei Jahren soll die Fassadenbeleuchtung weiter ausgebaut und das Stadiondach durch Philips Color Kinetics Leuchten illuminiert werden. Auch diese werden in die IoT Plattform eingebunden, das ermöglicht individuelle Lichtszenen, Wartungsmanagement und die Vernetzung mit der restlichen Beleuchtung.