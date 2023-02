Im Fokus steht für Norwood auch die Hausautomatisierung – insbesondere beim funkmotorisierten Sonnenschutz und bei den Möglichkeiten zur flexiblen Vernetzung. Die Smart-Home-Zentrale TaHoma DIN Rail ermöglicht Bewohnern die Einbindung von bis zu 200 smarten Geräten. Mit der TaHoma-App ist die Steuerung oder auch der Statuscheck von überall möglich. Auf Wunsch können die Raffstoren in der App heruntergefahren, die Markisen bei Windaufkommen automatisch eingefahren oder das Licht eingeschaltet werden. Die Sprachsteuerung ist via Amazon Alexa und Google Assistant möglich. Bis zu 20 Prozent der Energiekosten lassen sich so ganzjährig alleine durch die Nutzung von automatisiertem Sonnenschutz einsparen. Öffnungsmelder informieren die App beispielweise beim Öffnen einer Tür oder eines Fensters, um so auch für den Schutz vor Einbrechern zu sorgen.