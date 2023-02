Trotz Corona konnte die Warema Group die Bauarbeiten am neuen Versand- und Produktionszentrum in Wertheim-Bettingen (Baden-Württemberg) auch im Vorjahr fortsetzen. Auf einer Gebäudefläche von mehr als 28.000 Quadratmetern entstehen hier neue Räumlichkeiten für 300 Mitarbeiter. 2.000 Photovoltaik-Module am Dach decken den Strombedarf des Werks.

Ende 2020 wurde zudem mit dem Sun Forum ein neuer Mega-Showroom. Auf über 1.600 Quadratmetern werden Sonnenschutzprodukte in Alltagssituation erlebbar gemacht. „Die Pandemie hat auch uns vor enorme Herausforderungen gestellt“, so Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke. „Es ist uns jedoch gelungen, die zur Verfügung stehenden Optionen bestmöglich, flexibel und auf kreative Weise zu nutzen.“

Keine Delle hat Corona im Umsatz hinterlassen: Der stieg im Geschäftsjahr 2020 um neun Prozent auf 623 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten wuchs im selben Zeitraum um 300 auf einen Gesamtstand von 4.800 Mitarbeitern.