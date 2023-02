Die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende setzt voraus, dass die höchsten verfügbaren Potentiale von Wind- und Wasserkraft sowie Photovoltaik genutzt werden, so die allgemeine Überzeugung bei der OVE-Tagung. Für die Energiewirtschaft bringe das Herausforderungen in einer noch nie dagewesenen Dimension mit sich: Eine Energieversorgung, die sich in wesentlich höherem Maße auf Windkraft und Photovoltaik stützt, ist deutlich höheren Schwankungen unterworfen. Der Ausgleich dieser Schwankungen benötigt Flexibilität.