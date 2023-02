Mitte 2015 trat das Unternehmen mit einem neuartigen Konzept in Form eines Vertriebspartnerprogramms mit Unterstützungsangeboten für Partnerbetriebe in den österreichischen Photovoltaik-Markt ein. 2021 wird von der Unternehmensseite als Durchbruchsjahr gesehen, denn bisher wächst man über die Marktentwicklung hinaus. „Wir ernten jetzt, was wir in jahrelanger Aufbauarbeit gesät haben“, freut sich Markus König, Geschäftsführer und Gründer von Suntastic.Solar. Das Wachstum hat den Betrieb allerdings auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert - so musste insbesondere in der Auftragsbearbeitung und der Logistik die Zahl der Mitarbeiter rasch erhöht werden, erzählt König weiter.