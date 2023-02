Die Schukat electronic Vertriebs GmbH erweitert das Portfolio um die Serie SLT250-VFG-EU. Damit steigt der Ausgangsleistungsbereich der ultraflachen LED-Netzteile von Self Electronics von 6 auf 250 Watt.

Speziell für moderne LED-Beleuchtungsanwendungen im Indoor-Bereich nach Schutzart IP20 wurden die Konstantspannungsnetzteile der Schutzklasse II entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine äußerst kompakte Bauform mit einem flachen Profil von nur 22 Millimetern Höhe aus und ermöglichen damit eine einfache Installation in beengten Bauräumen.

Erhältlich ist das Self Electronics-LED-Netzteil in 24 V- und 48 V-Ausführung mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent. Dabei eignen sie sich für den Betrieb am 230VAV-Versorgungsnetz und erfüllen zudem die aktuellen Ökodesign-Vorgaben sowie die relevanten EMV-Standards dank einer Standby-Leistungsaufnahme von unter 0,5 W und einer Startup-Zeit von unter 500 ms.