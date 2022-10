Der CEO von VARTA, Herbert Schein, widmet sich neuen Aufgaben: Künftig wird er das Geschäft für die Märkte des Geschäftsbereichs der E-Mobility und Batterypacks in einer eigenen VARTA-Gesellschaft vorantreiben und daher zum Jahresende aus dem Vorstand der VARTA AG ausscheiden. Markus Hackstein wird ab sofort Sprecher des Vorstandes, der dann aus drei Personen bestehen wird.

Das Unternehmen geht damit einen Schritt in Richtung Zukunft und will so den wachsenden Markt der großformatigen Lithium-Ionen-Zellen für E-Mobility und andere Anwendungen mit der Bündelung in der V4Drive SE adressieren. Schein soll dieses Geschäft, das die Entwicklung und Fertigung von Zellen für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten umfasst, in neuen Strukturen weltweit aufsetzen.

„Herbert Schein ist ein international renommierter Technologieexperte und hat in seinen knapp drei Jahrzehnten bei VARTA mehrfach bewiesen, dass er neue Geschäftsbereiche erschließen und bis zur Marktführerschaft entwickeln kann. Er besitzt langjährige Erfahrung als Top-Manager in vielen Positionen auf nationaler und internationaler Ebene und hat die Reputation als Kenner des Batteriemarkts und der -industrie", betont Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG. Armin Hessenberger bleibt CFO, Rainer Hald CTO.