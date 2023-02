„Für einen Fall wie diesen würde ich eher zu einem LED-Flächenstrahler anstatt eines GU10-Leuchtmittels raten“, erklärt Lichtexperte Marcel Felix. Speziell für die Beleuchtung von Fassadenlogos und vergleichbare Anwendungen wurden die Produkte XLED FL-100 und XLED FL-50 von Steinel entwickelt. Es handelt sich dabei um Steinel-Flächenstrahler mit Night-Matic-Funktion – je nach mit 100 cm- oder 50 cm-Fuß. Marcel Felix: „Die Produkte überzeugen mit einem Lichtstrom von 1.016 Lumen und einer Farbtemperatur von 3.500 Kelvin.“

Das Problem einer zu dunklen Logo-Beleuchtung stellt sich in diesem Fall nicht: „Der Flächenstrahler wird direkt an der Wand positioniert und nicht, wie in der Elektriker Frage angeführt, aus mehreren Metern Entfernung auf das zu beleuchtende Objekt gerichtet“, erläutert der Österreich-Vertriebschef.

https://youtu.be/rGuOYEFpKjk