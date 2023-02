Die derzeit am meisten genutzte Strategie-Methode ist nach einer aktuellen Umfrage von Bain & Company das Benchmarking! Eine schon sehr lange bekannte und in keinster Weise zukunftssichere Methode. Mir als Unternehmensberater fällt immer wieder auf: Die meisten Beratungsprojekte zur Strategieentwicklung werden gestartet, ohne dass sich die Beteiligten ein gemeinsames Bild gemacht haben, wie ihr Unternehmen in der Zukunft überhaupt aussehen soll. Die „Zukunft“ gilt in vielen Unternehmen als ein undefinierbares, schwammiges Gebilde aus ungewollten technologischen Entwicklungen, unwägbaren Angriffen neuer Marktteilnehmer und unvorhersehbaren Kundenerwartungen.

Als Unternehmensberater bin ich davon überzeugt, dass die Basis jeder zukunftssicheren Strategie-Entwicklung in Unternehmen ein belastbares Zukunftsbild ist. Ein solches Zukunftsbild ist eine klare, von jedem verstehbare und weitererzählbare Vorstellung davon, wie die eigene Branche und das eigene Unternehmen in fünf bis zehn Jahren höchstwahrscheinlich aussehen werden. Und dabei geht es nicht um Utopien und Wunschvorstellungen! Sondern vielmehr um eine Analyse des wahrscheinlichsten Zukunftsszenarios und seiner Konsequenzen für das eigene Unternehmen.