Thomas Stadlhofer: „Wir bieten perfekte Leistung – sei‘s bei der Logistik oder der Abwicklung – und damit genau das, was der Elektriker von seinem Großhändler erwartet.“ Österreichweit sind dies in Zahlen: sechs Logistikzentren, 24 Schauräume, 83 Abholmärkte und 220 Lkw. Zur Zielgruppe meint der Frauenthal-Vorstand: „Wir wollen alle gewinnen! Den Installateur, der gelegentlich einen Schalter oder einen Stecker braucht, den Doppelkonzessionär, der in beiden Gewerken tätig ist, und den Elektriker, der unsere Leistungsfähigkeit schätzt.“

Gegen Ende des zweiten Quartals möchte Dragan Skrebic mit der Website Elektromaterial.at live gehen. Bis dahin finden Lieferantengespräche statt und erfolgt die Sortimentsgestaltung. Geboten werden soll ein eingeschränktes Produktsortiment mit 5.000 bis 7.000 Artikeln für den täglichen Bedarf inklusive bewährter Frauenthal-Leistung wie der Lieferung innerhalb von 24 Stunden. Das Großhandelsgeschäft im Elektrobereich wird hochgradig digitalisiert erfolgen, so Skrebic: „Wir verknüpfen die Digitalität mit der Leistungsfähigkeit der Frauenthal Gruppe.“