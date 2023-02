„Electrical Engineering“ nennt sich der entsprechende Studiengang an der Fachhochschule Oberösterreich in Wels. Schwerpunkte des auf sechs Semester geplanten Bachelor-Studiums sind Erzeugung, Transport und Verteilung elektrischer Energie. Wer noch weitere vier Semester anhängt, schließt als Master of Science in Engineering (MSc).

Als berufsbegleitendes duales Studium Elektrotechnik ist der Lehrgang „Smart Engineering of Production Technologies and Processes“ an der Fachhochschule St. Pölten ausgerichtet. Nach sechs – oder in der berufsfreundlicheren Variante: sieben – Semestern schließt der Studierende mit einem Bachelor of Science in Engineering (BSc) ab.

Aus dem Vollen schöpfen können Studenten an der Fachhochschule Technikum Wien. Das Studienangebot im elektrotechnischen Bereich: Elektronik, Smart Homes & Assistive Technologien (beide Vollzeit), Elektronik / Wirtschaft sowie Informations- und Kommunikationssysteme (beides berufsbegleitende Präsenzstudien) und Electronics and Business. Letzteres ist ein Fernstudium, das Vertiefungsmöglichkeiten bei Embedded Systems, industrieller Elektronik, Telekommunikation oder Technologie-Management sowie eine verstärkte wirtschaftliche Komponente bietet.

Auch die Fachhochschule Joanneum in Graz kann mit einem einschlägigen Ausbildungsgang aufwarten: Elektronik und Computer Engineering. Vermittelt werden nicht nur Elektrotechnik Grundlagen, sondern auch Verständnis für Hard- und Software-Entwicklung bis hin zu komplexen Embedded Systems. Nach sechs Semestern Vollzeit-Studium darf sich der Absolvent stolz als Bachelor Elektrotechnik bzw. eigentlich als Bachelor of Science in Engineering bezeichnen.