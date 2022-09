comtech, Tochtergesellschaft von Rexel, bietet ab sofort wieder Schulungen für ihre beiden Softwarelösungen comcad und comSCHÄCKE an. Comcad vereinfacht die Erstellung von Anlagenzeichnungen für Elektrounternehmer*innen. Es ermöglicht logisches und einfaches Arbeiten, den Import von PDF-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten. Ebenso sind zahlreiche Schnittstellen für die Übergabe and die Kalkulationssoftware oder an das comSCHÄCKE integriert.

In comSCHÄCKE können alle Anlage- und Projektdaten erfasst und bearbeitet werden. Über die Comtech-Cloud können die Prüfberichte unter den verschiedenen Benutzer*innen ausgetauscht werden. Die integrierten Schnittstellen zum Planungsprogramm comcad, DDS-CAD und den Messgeräten von Chauvin Arnoux und Metrel entfalten das "Dreieck" von comSCHÄCKE: Zeichnen, Messen, Dokumentieren.