Die Nachfolge als Vorsitzender der Geschäftsführung tritt der 44-jährige Alexander Nowak an. Nowak startet am mit März 2022 bei Comtech und soll ab September 2022 gemeinsam mit Hannes Rettenbacher und Franz Xaver Fehringer die Geschäftsführung bilden. Er gilt als ausgewiesener IT-Experte, der auf mehr als zehn Jahre Führungserfahrung in der Software-Industrie zurückgreifen kann. Zuletzt war er als Bereichsleiter Consulting bei Ramsauer & Stürmer Business Software in Salzburg tätig. Nowak absolvierte sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management, hält einen Mastertitel im Studienfach Business Consulting und ist zertifizierter Projektmanager. Zukünftig wird er sich insbesondere dafür verantwortlich zeichnen, den Hauptsitz von Comtech in Annaberg in Salzburg zu leiten.