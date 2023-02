Das Technologieunternehmen krempelt auch in seinen Werken so einiges um. Signifikante Änderungen werden im Werk in Keila, Estland vorgenommen, wo sich das Geschäft in den nächsten zwei Jahren verdoppeln soll. „Wir hatten 110 Mitarbeiter in Keila, bevor wir die Fabrik aufgeteilt haben“, erklärt Helander. Heute habe man 160 Mitarbeiter und benötige bis Jahresende 200. Ensto hat 2 Mio. Euro mit dem Kauf drei neuer Maschinen und einer Station für die Qualitätsmessung im Werk in Keila investiert.

Das finnische Werk in Porvoo steht ebenfalls vor Neuerungen. Die Fabrik hat die Assemblierung von SLIW Verbindungs- und Abzweigklemmen automatisiert. Das Werk produziert aktuell 1,8 Mio. Verbinder pro Jahr und hätte eine mögliche Kapazität von 2,5 Mio. Stück. Die SLIW-Produktfamilie zeichnet sich durch eine wasserdichte Verbindung für Aluminium- und/oder Kupferleiter (Haupt- Abzweigleiter) aus. Dank vollisolierter Bauweise ist ein Arbeiten unter Spannung möglich. „Eine Maschine kann die Arbeit von 15 Mitarbeitern erledigen. Um weiteres Wachstum zu unterstützen, müssen wir noch mehr automatisieren“, so Helander. Anfang Oktober 2021 wurde der Betrieb in Porvoo auf 24 Stunden/7 Tage die Woche umgestellt, um der Nachfrage von SLIW-Verbindern nachkommen zu können. Parallel werden zudem die Testmöglichkeiten im Labor im Porvoo verdoppelt.

Auch Enstos Fabrik in Indien beginnt eine große Rolle für die weltweite Präsenz des Unternehmens zu spielen. „Es wurden Gebäude und Gelände auf 4.000m² für unsere Fabrik und unsere Bedürfnisse errichtet“, berichtet Helander. Man werde einiges aus der Produktion von Europa nach Indien bringen, die Produkte sollen weltweit vertrieben werden.