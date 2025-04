Die E-nnovation hat ihre Feuertaufe von 5. bis 7. März im Salzburger Messezentrum erfolgreich bewältigt. Drei Tage, 200 Aussteller aus zehn Ländern, und rund 8.000 Fachbesucher*innen, so das Fazit in Zahlen. Damit strömten bei der Fachmesse für Energie, Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik in Summe mehr Interessierte durch die Türen als bei der Rexel Expo und dem Sonepar Partnertreff in Summe – ein beeindruckendes Ergebnis und eine Bestätigung des Konzepts, sich alle zwei Jahre mit den Hausmessen der Großhändler abzuwechseln.

Auch die Kooperation mit den Branchen-Trägerverbänden, wie der Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker*innen, dem Bundesgremium für Elektro- und Einrichtungsfachhandel, der Fachausschuss der Elektroinstallationstechnik sowie dem Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE) dürfte sich positiv ausgewirkt haben, viele Elektrofachbetriebe waren mit voller Mannschaft auf der Messe vertreten.

Über alldem schwebte das Thema Energiewende und Elektrifizierung. Ein dringend notwendiges Vorhaben, das nur gemeinsam erfolgreich gestaltet werden könne, so die Botschaft bei der feierlichen Eröffnung mit Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek und Bürgermeister Bernhard Auinger sowie den wichtigsten Branchenvertreter*innen.

