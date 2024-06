Die Marke, die eigens für das im Mai in der Linzer LASK-Arena veranstaltete Trendforum der Elektrobranche etabliert wurde, lebt damit fort. Auch die aus e-Marken-Zeiten vertrauten „Tage der Elektrotechnik“ werden weitergeführt. „Im Herbst touren wir wieder durch Österreich“, so Bräuer. „Bei der Gelegenheit werden wir dann auch erste Aktivitäten und Tools vorstellen können.“

>>> OVE E 8101: Blackout-Vorsorge bis erneuerbare Energie

Fest steht, dass es eine Website inklusive regionaler Elektrikersuche sowie Social-Media-Auftritte der Elektriker Österreich geben wird. Und natürlich wird der Verband auf Messen und Veranstaltungen Präsenz zeigen, darunter auf der von 5. bis 7. März 2025 erstmals stattfindenden e-nnovation Austria.



Die Elektriker Österreich sollen österreichweit die gesamte Wertschöpfungskette der Energiewende abbilden – hinsichtlich der Akteure und auch geografisch. Das „Haus der Elektrotechnik“ (HdE) im 22. Wiener Gemeindebezirk bleibt so zwar als Bürostandort, nicht jedoch als Ausbildungszentrum erhalten. „Schulungen werden in Kooperation mit unseren Partnern direkt vor Ort in den Niederlassungen bzw. regional stattfinden“, erläutert der Bundesinnungsmeister.