Vater Johann Jungreithmair war als langjähriger Reed-Messe-Geschäftsfüher eine der bestimmenden Figuren der heimischen Messeszene. Ob Power Days oder Futura – wesentliche Bausteine des Branchenjahres fielen in seine Verantwortung. Sohn Thomas P. Jungreithmair arbeitet sich beharrlich ins Herz der Elektrotechnik vor. Beginnend mit der Rexel Expo im Januar in Wels, den E-Players im Mai dieses Jahres in der Linzer Lask-Arena, gefolgt vom Sonepar Partnertreff und den Tagen der Elektrotechnik.

„Oesterreichs Energie Kongress betreuen wir seit 2016“, so Jungreithmair. Die Tage der Elektrotechnik fanden diesmal an zehn Standorten in ganz Österreich statt, quasi als zehntes Bundesland wurde Osttirol als Station eingeschoben. Das Programm wurde jeweils regionalisiert. Highlight in Lienz und Innsbruck war etwa eine Podiumsdiskussion unter Beteiligung der Tiroler Netze.

