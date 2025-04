„Erhebliche Investitionen ins Stromnetz sind daher unbedingt erforderlich", betont Pentus-Rosimannus. Man müsse jedoch alle Hebel in Bewegung setzen, um den Investitionsbedarf so gering wie möglich zu halten – etwa durch neue Technologien, Speichermöglichkeiten und flexiblere Netze. Umfangreiche Investitionen in die Netze seien entscheidend, um das alternde Stromnetz der EU zu modernisieren und den Übergang von fossiler zu grüner Energie zu unterstützen. Wenn das derzeitige Tempo anhalte, würden sich die geplanten Investitionen der Netzbetreiber zwischen 2024 und 2050 auf insgesamt 1.871 Milliarden Euro belaufen.

⇨ Gut zu wissen: In Österreich will der Übertragungsnetzbetreiber APG bis 2032 rund 3,5 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren. Das sind rund 19 Prozent der insgesamt 18 Milliarden Euro, die die österreichische E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren in die Netzinfrastruktur investieren will.

Das ist weiderum weniger als der von der EU-Kommission geschätzte Investitionsbedarf, der zwischen 1.994 und 2.294 Milliarden Euro liegt. Die Modernisierung müsse laut Pentus-Rosimannus beschleunigt werden, sie werde jedoch durch schlechte Netzplanung, langwierige Genehmigungsverfahren, begrenzte öffentliche Akzeptanz sowie einen Mangel an Ausrüstung, Material und qualifizierten Arbeitskräften behindert. Die Prüfer schlagen Abhilfemaßnahmen wie eine bessere Koordinierung von Netzplanungsverfahren, die Straffung von Genehmigungsverfahren und den Einsatz moderner Technik vor.

>>> So lässt sich der Netzausbau nachhaltig finanzieren