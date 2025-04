Mit Samuel Schwetka übernimmt eine neue Managergeneration die Vertriebsleitung. Der studierte Technische Manager und Marketer mit IT-Schwerpunkt konnte den B2C-Umsatz von Legrand Deutschland/Österreich in seiner letzten Position Director B2C im Bereich DIY und E-Commerce in den letzten vier Jahren mehr als verdoppeln. Zudem trieb er die vertriebliche Ausrichtung der Marke Seano voran und etablierte eine starke Partnerschaft mit Handelsunternehmen im DIY- und Baufachhandel in Österreich.

Mit April 2025 übernimmt er die Gesamtverantwortung als Sales Director Deutschland/Österreich und führt damit ein Team, das sich auf neun Fachbereiche verteilt. Schwetka freut sich „auf die neuen, zahlreichen Herausforderungen, die es in der neuen Position als Vertriebsleiter zu bewältigen gilt." Zu seinen wichtigsten Vorhaben zählt die Digitalisierung der Vertriebsaktivitäten. Insbesondere sieht er im verstärkten Einsatz von KI- und IT-Systemen ein Potenzial für die frühzeitige Identifikation neuer Marktchancen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Gewinnung zusätzlicher Marktanteile im Bereich Schalter – vor allem mit dem neuen Flagship-Produkt Seano.