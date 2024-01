Der KI-Hype wird andauern, beinahe täglich gibt es neue Entwicklungen, neue Programme. Vieles, das jetzt noch nicht möglich ist, wird in naher Zukunft machbar sein. Inzwischen gibt es bereits Anwendungen, bei denen nur mehr von Maschine zu Maschine kommuniziert wird. Da wird beispielsweise ein KI-generierter PR-Text automatisch als Presseaussendung an eine Redaktion geschickt. Dort geht dieses Dokument KI-gesteuert und ohne, dass je ein Mensch den Text gegengelesen hätte, direkt online.



Was immer dieses KI-Tool des Erstellers mit den im Web vorhandenen Informationen zusammengebastelt hat, es wird – ohne dass ein Mensch das hinterfragt und auf Richtigkeit bzw. Plausibilität geprüft hat – wieder neu in den Info-Pool des WWW eingespeist und die Spirale dreht sich weiter. So können sehr schnell Falschmeldungen verbreitet und als neue Fakten generiert werden. Dumm nur, wenn am Ende dieser Maschinenkommunikation dann letztlich ein Mensch sitzt, der glaubt, was er da zu lesen bekommt. Keine schöne Vorstellung, oder?