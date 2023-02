Die GFT eG, Europas größte Genossenschaft für Unternehmen der Sicherheits- und Telekommunikationstechnikbranche, begrüßt ein neues Mitglied in ihren Reihen: die Firma Auböck Sicherheitssysteme. Damit ergänzt das Unternehmen aus Ried im Innkreis die bisher rund 180 GFT-Mitgliedsunternehmen und profitiert von den Dienstleistungsangeboten und Lieferantenverträgen der Genossenschaft. Damit geht der Ausbau auch in Österreich voran: Seit Jänner 2021 ist die GFT, die in Deutschland auf eine fast 50-jährige Geschichte zurückblickt und im Pandemiejahr 2020 einen Rekordumsatz verzeichnete, mit der GFT Austria auch in der Alpenrepublik präsent.