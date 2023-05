Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – die aktuellen Herausforderungen erfordern qualifizierte Fachkräfte in der Elektrotechnik und Informationstechnik. Frauen sind zwar in der Branche längst nicht mehr die Ausnahme, doch die Nachfrage nach weiblichen Fachkräften steigt weiter. Denn aktuell fehlen in der Branche bis zu 13.800 Fachkräfte. Jede vierte Stelle kann nicht besetzt werden – Tendenz steigend.



„Alleine in der Energiewirtschaft werden derzeit bis zu 2.000 Fachkräfte dringend gesucht, um die Energiewende umsetzen zu können. Mit einer Ausbildung in der (Elektro)Technik können Mädchen ihr Potenzial voll ausschöpfen und eine nachhaltige Zukunft mitgestalten", betont OVE-Präsident Kari Kapsch. Bei Girls! TECH UP konnten die Schülerinnen neue berufliche Perspektiven kennenlernen und erste Kontakte zu den heimischen Unternehmen für berufspraktische Tage, ein Praktikum oder Schnuppertage für eine Lehre knüpfen.

„Unser Erlebnistag zeigt Mädchen, wie viel Spaß Technik macht und wie kreativ und zukunftsorientiert die Berufe in der Elektrotechnik und Informationstechnik sind. Ich freue mich, dass auch bei unserer Graz-Premiere so viele weibliche Vorbilder mit dabei waren, die ihre persönlichen Erfahrungen mit den Mädchen geteilt haben“, so Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt. Auch Gemeinderätin Eva Derler stattete dem Erlebnistag einen Besuch ab: „Der Fachkräftemangel ist auch in der Steiermark ein großes Thema. Die Jobaussichten für Mädchen sind gerade in technischen Berufen gut wie nie zuvor. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude die Schülerinnen bei Girls! TECH UP hatten.“