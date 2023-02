Wie sehen Sie das Zukunftspotenzial der Branche? Wo wird es hingehen?



Eichinger: Die Branche ist das Zukunftsträchtigste, was es überhaupt nur gibt momentan. Man sieht ja, ohne Strom geht gar nichts. Und der Strom kommt nun mal nicht aus der Steckdose, sondern wird in den Kraftwerken produziert. Wir sind momentan in der Ausbildung der Schüler*innen in den Erneuerbaren genau dort, wo wir in den nächsten Jahrzehnten hin müssen. Das steht für mich komplett außer Zweifel. Die Branche kann nur an Bedeutung gewinnen. Es ist auch schön, das so vermitteln zu können. Ich gehe in die Klasse hinein und sage, ihr seid diejenigen, die die Welt retten werden. Ihr seid genau dort, wo man euch branchentechnisch braucht. In der Technik, in der Elektrotechnik, in den Erneuerbaren. Wir können gar nicht genug Leute ansprechen, ausbilden und dann in die Branchen entlassen, wie benötigt werden.



Wie kann man die Schüler*innen am besten auf Ihre zukünftigen Jobs vorbereiten?



Eichinger: Ich komme gerade aus einer fünften Klasse, die wir für den Maturajahrgang vorbereiten ­– ganz besonders in den Stunden, aus denen ich gerade komme: Die Betreuung der anstehenden Diplomarbeit. Da haben wir wirklich eine Riesenmöglichkeit. Wir arbeiten mit kleinen Gruppen und können den Übertritt schaffen, wo sich die Schüler*innen einfach einmal in ein Projekt, dem sie so oder in ähnlicher Form später mal begegnen werden, hineindenken. Jetzt sind sie noch in einem geschützten Rahmen und dabei lernen sie unglaublich viel. Sie lernen Stress, sie lernen Projektmanagement, sie lernen neue Inhalte, sie lernen auch zu erkennen, ich habe eine Aufgabenstellungen vor mir und niemanden, der mich sofort an die Hand nimmt und jeden zu gehenden Schritt vorgibt. Sie lernen Selbstständigkeit und bekommen auch vermittelt, dass es ganz normal ist, mit einem Projekt anzufangen und noch nicht ganz genau zu wissen, was man alles tun muss.

Sie sind Vollblutlehrerin, das merkt man.



Eichinger: Ja, das bin ich wirklich. Dazu fällt mir etwas Aktuelles ein, das mich einfach sehr berührt hat. In der letzten Maturaklasse war ein junger Bursche dabei, der ohne Probleme bis in die fünfte gekommen ist und dann aufgrund verschiedener Schwierigkeiten einen Leistungsabfall hatte. Ich habe ihn mir im Rahmen eines Diplomarbeits-Betreuungszeitraums, wo man mehr Zeit hat, um detaillierter mit den Schüler*innen zu sprechen, hergeholt und gefragt, was eigentlich los ist. Dann sitzt der Bursche da neben mir, ich habe noch gar nichts gesagt und ihm laufen dem die Tränen aus den Augen.



Was mich schwer beeindruckt hat, ist dass er ein bisschen mit seinen Schwierigkeiten herausgerückt ist. Er hatte viele Prüfungen offen, es war kurz vor Abschluss des Schuljahres und er wusste einfach nicht mehr, wie er das alles organisieren soll. Und er hat meine Hilfe dann angenommen, das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe mit ihm ermittelt, was eigentlich alles offen ist und wir haben die jeweiligen Kolleg*innen gemeinsam angesprochen. Wir haben es wirklich geschafft, mit dem grundsätzlich hochintelligenten Burschen, der sich in kurzer Zeit so motivieren konnte, so nachzulernen, dass er zuerst den Jahrgang abschließen konnte und dann auch ohne Probleme maturiert hat. Wenn ich das erzähle, stellt es mir jetzt noch die Gänsehaut auf. Das hat mich so gefreut. Das ist das, wofür ich lebe.