OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt wird die Trophäe aus dem 3D-Drucker, gesponsert von Wien Energie, an die diesjährige Gewinnerin überreichen. „Weibliche Vorbilder sind unglaublich wichtig für junge Frauen auf ihrem Weg in technische Berufe. Ich freue mich sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele erfolgreiche Frauen als Role Models vor den Vorhang holen konnten. In ihren Videos zeigen sie, wie abwechslungsreich, kreativ und sinnstiftend Jobs in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft sind“, so Leonhardt.

Girls! TECH UP ist eine Nachwuchsinitiative von OVE Fem, dem Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Die Initiative will Schülerinnen für Technik begeistern und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft aufzeigen. „Frauen bereichern und stärken die Branche, dafür gibt es viele herausragende Beispiele. Ich freue mich, dass der OVE dazu beitragen kann, sie sichtbarer zu machen“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.