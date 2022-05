„It’s all about Role Models!“

Ein gelungener Austausch zwischen erfolgreichen Frauen aus der Technik und Medienvertreter*innen war das OVE Fem-Medienfrühstück am 6. Mai in Wien. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage, wie Frauen mehr Sichtbarkeit für ihre beruflichen Erfolge erlangen können. Nach einem Impulsvortrag von Michaela Ernst, Chefredakteurin von Sheconomy, gab es Gelegenheit für persönliches Netzwerken. Rund 60 Frauen aus der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft waren der Einladung von OVE Fem gefolgt und zum Netzwerktreffen im Wiener Haus der Ingenieure gekommen. „Uns fehlen weiterhin Frauen in der Elektrotechnik. Wir brauchen Sie, nicht nur zur Bewältigung der Energiewende, sondern auch um mitzudiskutieren und Szenarien zu entwickeln“, wandte sich OVE-Generalsekretär Peter Reichel in seinen Begrüßungsworten an die Teilnehmerinnen.