Ein erfreuter Minister, zahlreiche engagierte Unternehmen und vor allem hunderte begeisterte Mädchen: Das ist die erfolgreiche Bilanz des Erlebnistags Girls! TECH UP am 14. Oktober in Wien. Rund 700 Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren tauchten im Wiener Haus der Ingenieure in die Berufswelt der Elektro- und Informationstechnik ein. Bundesminister Martin Kocher mischte sich ebenfalls unter die Besucherinnen.



Lichteffekte und Muster auf einem LED-Würfel programmieren, mittels VR-Brille Stromleitungen und Strommasten aus nächster Nähe betrachten, Computer zerlegen und deren Innenleben kennenlernen: Bei zahlreichen Mitmachstationen testeten die Schülerinnen ihr technisches Geschick und knüpften gleich auch erste Kontakte zu Unternehmen. Neben Technik zum Angreifen bot Girls! TECH UP den Mädchen auch die Möglichkeit, weibliche Vorbilder in technischen Berufen kennenzulernen. Erfolgreiche Technikerinnen und Ingenieurinnen standen Rede und Antwort, erzählten von ihrem eigenen Werdegang und gaben Einblicke in ihren Berufsalltag.