Einige mechanische Reformen wurden umgesetzt. Beginnend damit, dass die Gesellschaft ihre eigenen Anteile halten kann, etwa auf Vorrat, um sie später (steuerbegünstigt) an Co-Founder oder Mitarbeitende auszugeben. Endlich wurde auch das genehmigte und bedingte Kapital erlaubt, um Investitionsrunden zu beschleunigen und abzusichern – etwas, das im internationalen Vergleich schon bislang vollkommen selbstverständlich war.



Selbst Venture Capital hat Eingang gefunden, indem Finanzierungsinstrumente wie Wandelkredite und SAFEs geregelt wurden und nunmehr rechtssicher ausgegeben werden können. Die Einziehung von Anteilen wurde ermöglicht, damit in bestimmten Fällen auch Anteile wieder entzogen werden können, ohne die Gesellschaft gleich auflösen zu müssen.



Last but not least: Die Umwandlung von einer GmbH (oder AG) in eine FlexCo ist besonders einfach – es genügt eine einmalige Änderung des Gesellschaftsvertrages. Dabei bleibt die Gesellschaft dieselbe, das heißt, Steuernummer und Firmenbuchnummer sind unverändert.