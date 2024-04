Mit einer Gesamtfläche von mehr als 10. 000 Quadratmetern, wird die Fabrik Platz für 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Die zum Anlass vergrabene Zeitkapsel soll Mitarbeitenden in der Zukunft einen Eindruck des heutigen Unternehmens vermitteln. Sie gibt durch eine aktuelle Tageszeitung, dem Produktflaggschiff UMG 801, einer Fotocollage, einem Edelweiß, als Erinnerung an den Janitza Gründer Eugen Janitza, und einem Brief an die Zukunft Einblick in das derzeitige Weltgeschehen. Auch Glückwünsche zum neuen Bauprojekt aus Janitza-Niederlassungen – dank Expansion etwa in den USA und Australien – und wurden mit in die Zeitkapsel gelegt. Janitza plant zudem weitere Standorte in Irland/UK und Indien.



„Dieser Akt ist nicht nur der symbolische Startschuss für das kommende Bauprojekt von Janitza, sondern auch ein Zeichen für unsere gemeinsamen Visionen, harte Arbeit und Zusammengehörigkeit. Mit jedem bewegten Spaten legen wir jetzt das Fundament für die weitere Entwicklung von Janitza electronics“, betont Inhaber und Geschäftsführer Markus Janitza.