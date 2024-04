Seit 1969 setzt man bei Kraus & Naimer auf eine nachhaltige Ausbildung junger Talente. Die aktuelle Belegschaft in der Produktionsstätte in Weikersdorf am Steinfelde von 181 Mitarbeitenden und 11 Lehrlingen unterstreicht das Engagement des Unternehmens – und jetzt auch die Ernennung zum staatlich ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb.



„Es freut uns besonders, dass der Großteil unserer Lehrlinge auch nach Lehrabschluss im Unternehmen bleibt, viele unserer Abteilungsleiter *innen haben mit einer Lehre bei uns begonnen“, meint Lehrlingsbeauftragter Herbert Preuhs. Das Unternehmen bildet Lehrlinge in den vier Fachrichtungen Kunststofftechnik, Metalltechnik, Mechatronik und Elektrotechnik aus.