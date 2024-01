Rund 70 Prozent der Jugendlichen bewerten Green Jobs als wichtig für die Umwelt. Aber: Nur 42 Prozent denken, dass sie damit gutes Geld verdienen können. Elisabeth Zehetner, Geschäftsführerin von Oecolution Austria, betont die Wichtigkeit der Ergebnisse: „Diese Studie beleuchtet, wie junge Menschen über Umwelt- und Klimaschutz denken und dass es einen dringenden Bedarf gibt, sie über Green Jobs aufzuklären." Für eine effektive Umsetzung der Energiewende seien Fachkräfte unverzichtbar.



Weitere Einblicke in die Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen dokumentiert die Frage, welche Dinge in 20 oder 30 Jahren normal sein werden. Hier zeigt sich, dass die Jugendlichen stark auf Technologien setzen: Für 70 Prozent wird es in ferner Zukunft normal sein, dass Energie aus Solaranlagen und Windrädern gewonnen wird. Für weitere 69,7 Prozent ist klar, dass Dinge so hergestellt werden, dass man die verwendeten Materialien zu einem späteren Zeitpunkt nochmal für die Herstellung anderer neuer Dinge verwenden kann.



Und 65,4 Prozent setzen auf die Potenziale Künstlicher Intelligenz, mit der Umweltkatastrophen besser vorhergesehen werden können. Klimafreundlichere Produkte von Industrie und Wirtschaft werden für 65,4 Prozent normale Zukunft sein, während immerhin 48,2 Prozent davon ausgehen, dass wir auch Lebensmittel essen, die im Labor hergestellt wurden.