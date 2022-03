„Kuchen statt Krümel“

Österreich war das erste Land für die GFT nach Deutschland. Die Niederlande und Belgien sollen folgen. Was ist der Grund für die Expansion?



Saken: Zum einen bringen wir unseren Mitgliedern echten Mehrwert. In all diesen Ländern gibt es nichts, das der GFT als genossenschaftlichem Dienstleistungsverbund mittelständischer Unternehmen im Bereich der ITK-, Sicherheits-, Medien- und passiven Netzwerktechnik vergleichbar wäre. Zum anderen sind auch unsere Lieferantenpartner*innen zu einem großen Teil europäisch aufgestellt, auch diese profitieren somit von unserem Wachstum.



Seit Jahresbeginn sind wir am niederländischen Markt aktiv. Wir haben die Lieferantenverträge angepasst, eine niederländische Website erstellt und Übersetzungen von Aufnahmeunterlagen, Imagebroschüre und dergleichen vorgenommen. Wir wachsen auf allen Feldern – in Österreich und Holland genauso wie am Heimatmarkt.



Wie hat sich das Geschäft in Deutschland zuletzt entwickelt?



Touchard: Die ersten drei Vorjahresquartale liefen sehr gut. Das für uns besonders wichtige vierte Quartal, in dem häufig Wartungs- und Serviceverträge verlängert sowie Neuabschlüsse getätigt werden, war weniger erfreulich. Äußere Ereignisse wie die Sperre des Suezkanals haben sich auf die Lieferkette ausgewirkt. Halbleiter, Chips, aber auch Kunststoff sind nach wie vor Mangelware. Wir sehen allerdings schon im Jänner Nachholeffekte, sodass wir auch für 2022 von einem insgesamt guten Jahr ausgehen.



Insgesamt kamen wir im Vorjahr auf einen Umsatz von 129,7 Millionen Euro, was einem Minus von zwei Prozent entspricht. Die an unsere Mitglieder ausgeschütteten Erträge blieben dennoch auf dem Niveau von 2020, als sie mit plus 30 Prozent bereits überdurchschnittlich gestiegen sind.



Was sind die Ihre Pläne für 2022?



Saken: Von 28. bis 29. April findet zunächst unsere traditionelle Frühjahrstagung samt Generalversammlung statt, diesmal in Münster. Im Herbst steigt dann eine große Jubiläumsparty in Berlin. Die ursprünglich als „Gemeinschaft Fernmelde-Technik“ gegründete GFT wird 50 Jahre jung – das ist für uns sowie für unsere Genossenschafter*innen und Partner*innen ein Grund zum Feiern!