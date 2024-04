Stefan Kamps (57) ist neuer Verkaufsleiter Fachhandel bei Umarex-Laserliner. Er hat die Nachfolge von Jürgen Henschel angetreten, der Ende März in Ruhestand gegangen ist, mit April angetreten. Kamps gilt als erfahrener Vertriebsprofi und war fast 30 Jahre lang für Bosch Power Tools tätig, unter anderem als Vertriebsleiter eines Markenvertriebs.



Sein Karriereweg führte ihn außerdem zu Milwaukee. „Schon mein Vater war im Vertrieb. Das Verkaufen liegt mir in den Genen. In meinem Schulpraktikum damals habe ich meine ersten Erfahrungen im Vertrieb gemacht. Seitdem gibt es für mich nichts anderes", wie Kamps ausführt. Er lebt mit seiner Frau in Hamm-Rhynern und hat zwei erwachsene Kinder.