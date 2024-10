Mit Oktober bündelt Infineon Austria seine Forschungs- und Entwicklungszentren in Villach, Graz und Linz erstmals unter einer Leitung. Stefan Rohringer (60) übernimmt die Position des Leiters der Infineon Forschungs- und Entwicklungszentren in Österreich. Als „Country R&D Officer Austria“ koordiniert er die Forschungsstrategie und die F&E-Netzwerke für Infineon in Österreich. Zuvor leitete er für 25 Jahre das Infineon-Entwicklungszentrum in Graz. Infineon Austria ist mittlerweile der zweitgrößte Entwicklungsstandort im gesamten Konzern auf Länderebene.



In seiner neuen Rolle als Leiter der Infineon F&E Zentren in Österreich verantwortet Stefan Rohringer die gesamte länderspezifische Forschungsstrategie, die F&E- Infrastruktur, das F&E-Talente-Mentoring sowie das Netzwerkmanagement mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Infineon Austria ist mittlerweile der zweitgrößte Entwicklungsstandort im gesamten Konzern auf Länderebene.





Rohringer studierte Informatik an der TU Wien und an der Universität in Delaware (USA). Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Expertise für Innovation und Technologieentwicklungen in den Bereichen Mikro- und Nanoelektronik. Von 1999 bis September 2024 leitete er das Infineon-Entwicklungszentrum in Graz. Unter anderem ist er seit 2019 Obmann der ESBS „Electronics and Software Based Systems" Austria, seit 2014 Sprecher F&E der Plattform Industrie 4.0 sowie seit 2012 Leiter des F&E Industrieforums der IV Steiermark.