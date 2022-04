Neue Chief Communications & Sustainability Officer bei ABB

ABB hat bekannt gegeben, dass Karin Lepasoon zur Chief Communications & Sustainability Officer ernannt und in die Konzernleitung berufen wird. Sie folgt auf Theodor Swedjemark, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Lepasoon wird ihre neue Position spätestens zum 1. Oktober 2022 beginnen. Bis dahin wird Swedjemark seine Rolle als Mitglied der Konzernleitung weiter innehaben.



Lepasoon (53) ist schwedische Staatsbürgerin und kommt von Energiekonzern Vattenfall zu ABB. Bei Vattenfall ist sie Senior Vice President, Head of Group Communications und Mitglied des Group Executive Management Teams. Vorherige Stationen umfassen unter anderem Positionen als Head of Global Marketing and Communications bei SEB, Director of Sustainability, Communications and HR bei Nordic Capital sowie Head of Strategy und Chief of Staff bei Skanska tätig.